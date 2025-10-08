Tramps: "Čikāgas mēram vajadzētu sēdēt cietumā"
Turpinot uzbrukumus saviem oponentiem, ASV prezidents Donalds Tramps trešdien aicinājis aizturēt Čikāgas mēru Brendonu Džonsonu un Ilinoisas štata gubernatoru Džeju Robertu Prickeru.
"Čikāgas mēram vajadzētu sēdēt cietumā par to, ka viņš neaizsargā ICE amatpersonas! Arī gubernatoram Prickeram!" savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps.
Demokrātu līderi Ilinoisā iebilst pret Trampa rīkojumu Imigrācijas un muitas dienesta (ICE) aģentiem veikt agresīvus reidus Čikāgā. Trampa administrācija ir pastiprinājusi reidus pret nelegālajiem imigrantiem demokrātu kontrolētajās pilsētās. Paralēli armija šajās pilsētās veic kampaņas pret noziedzību.
Oponenti uzskata, ka Tramps ar ICE aģentu un karavīru izvietošanu pilsētās mēģina nostiprināt savu varu un izraisīt haosu, izprovocējot atbildes reakciju.
Neskatoties uz vietējo amatpersonu pretestību, Čikāgā otrdien ieradās aptuveni 200 Nacionālās gvardes karavīru no Teksasas. Čikāgas mērs Džonsons paziņoja, ka pilsētā izveidotas zonas, kurās ICE aģentiem uzturēties aizliegts.
Ilinoisas štata gubernators Prickers, kurš tiek uzskatīts par potenciālo demokrātu kandidātu prezidenta vēlēšanās 2028.gadā, kļuvis par vienu no Trampa asākajiem kritiķiem. Viņš teicis, ka vēlas, lai prokuratūra izmeklētu ICE darbību likumību Čikāgā, un apgalvo, ka Trampu motivē vēlme sodīt savus politiskos pretiniekus.
Trampa plāni saskārušies ar pretestību arī citur. Federālais tiesnesis Oregonā bloķēja Trampa ieceri izvietot karavīrus Portlendā, norādot, ka viņa apgalvojumi par ārkārtējo stāvokli Portlendā ir nepatiesi un ka ASV ir "konstitucionālo tiesību, nevis karastāvokļa valsts".
Savukārt Tramps paziņojis, ka viņš varētu atsaukties uz reti izmantoto Sacelšanās likumu, lai piespiestu izvietot karaspēku visā valstī, ja tiesas vai vietējās amatpersonas kavēs viņa ieceres.