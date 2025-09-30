Bulgārija grasās pārtraukt Krievijas gāzes tranzītu uz Ungāriju un Slovākiju
Bulgārija paziņojusi, ka atbalsta Eiropas Savienības (ES) plānu līdz 2027. gada beigām pilnībā pārtraukt Krievijas dabasgāzes piegādes blokam, tādējādi faktiski apturot gāzes plūsmu arī uz Ungāriju un Slovākiju.
“Kā ES dalībvalsts Bulgārija saskaņo savas darbības ar Eiropas likumdošanu un politiku, tostarp ar iecerēto Krievijas gāzes importa pakāpenisku izbeigšanu līdz 2027. gada beigām. Līdz 2028. gada 1. janvārim Krievijas gāzes patēriņš Eiropā tiks pilnībā pārtraukts," norāda Bulgārijas enerģētikas ministrs Žečo Stankovs.
Bet Bulgārijas premjerministrs Rosens Žeļazkovs, atsaucoties uz ASV prezidenta Donalda Trampa uzrunu ANO Ģenerālajā asamblejā, kurā viņš aicināja Eiropu pārtraukt Krievijas enerģijas iepirkumus, uzsvēra, ka valdība atbalsta pakāpenisku atteikšanos no Krievijas energoresursiem. “Mēs pievienosimies ES lēmumiem pārtraukt Krievijas dabasgāzes izmantošanu un tranzītu tuvākajā laikā,” sacīja Žeļazkovs.
Ungārija un Slovākija, kas vidēji 70 procentus valsts izmantotās gāzes joprojām saņem no Krievijas, ilgstoši iebildušas pret šādu kursu, apgalvojot, ka tas izraisīs cenu kāpumu, jo abām valstīm ir ierobežotas alternatīvās piegādes iespējas. Tomēr eksperti šīs bažas uzskata par pārspīlētām, uzsverot, ka papildu piegādes iespējams nodrošināt ar sašķidrinātās dabasgāzes importu no citām ES pilsētām vai caur cauruļvadiem no Norvēģijas. Arī Stankovs uzsvēra: “Ungārija un Slovākija nesaskarties ar enerģētiskās drošības problēmām šī likumprojekta dēļ.”
Tikmēr Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijjārto pavēstīja, ka pēc sarunas ar Bulgārijas kolēģi saņēmis apliecinājumu, ka Ungārija netiks nostādīta sarežģītā situācijā. “Tas ir tikai priekšlikums - vēl nav pieņemts nekāds galīgais lēmums,” viņš norādīja.