Avoti: galvenais Trampa sarunu vedējs ar Putinu drīzumā atstās amatu
ASV prezidenta īpašais sūtnis Tuvajos Austrumos Stīvs Vitkofs varētu atkāpties no amata līdz 2025. gada beigām, vēsta "The Times of Israel", atsaucoties uz kādu ar situāciju iepazinušos amerikāņu amatpersonu.
Pēc viņa teiktā, Vitkofa pilnvaru termiņš, kas ierobežots līdz 130 dienām kopš iecelšanas brīža, var tikt pagarināts, taču pats Vitkofs gatavojas "cieņpilni aiziet" laikā, kad noticis izrāviens konflikta atrisināšanā Gazas joslā.
Papildus darbam Tuvajos Austrumos Vitkofs nodarbojās arī ar sarunām par Ukrainu. No februāra līdz augustam viņš piecas reizes devās uz Krieviju, lai tiktos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. ASV viceprezidents Džeimss Venss norādījis, ka Vitkofa starpniecības dēļ ASV un Krievija spēja samazināt domstarpību sarakstu.
Taču, kā vēsta "Reuters" avoti, Trampa īpašais sūtnis vairākkārt pārkāpis diplomātisko protokolu tikšanās laikā ar Putinu - piemēram, dodoties uz sarunām bez Valsts departamenta stenogrāfista, kā rezultātā Vašingtonai nav pieejami Maskavas konkrēto priekšlikumu ieraksti.
Eiropas amatpersonas uzsvēra, ka Trampa sūtnis esot kļūdaini interpretējis Putina nostāju, apgalvojot, ka Krievija ir gatava atteikties no pretenzijām uz daļu Ukrainas teritoriju. Savukārt Putins paziņojis, ka Vitkofs "precīzi nodevis viņa nostāju Trampam", par ko pārliecinājies Aļaskas samita laikā.
Nesenā intervijā ar "Fox News" Vitkofs norādīja, ka pamiera panākšana Gazas joslā un mēģinājumi rast miermīlīgu risinājumu Izraēlas un palestīniešu konfliktam varētu ietekmēt arī Ukrainas krīzes atrisinājumu. Tomēr viņš nepaskaidroja, kā tieši.
Vitkofam ir 68 gadi. Viņš ir ilggadējs Trampa partneris, ar kuru kopā darbojās nekustamo īpašumu biznesā jau 1980. gados. Pēc uzvaras prezidenta vēlēšanās Tramps paziņoja, ka Vitkofs kļūs par viņa īpašo sūtni Tuvajos Austrumos.
Neskatoties uz to, ka Vitkofam nav diplomātiskās izglītības un viņš nebija pazīstams kā sarunu vedējs, Tramps paziņoja, ka viņš būs “neatlaidīga miera balss un liks visiem lepoties”.
Prezidenta administrācijā Vitkofs iestājās par sadarbību ar Krieviju, tostarp enerģētikas jomā. Taču pēdējā laikā Tramps ir pastiprinājis retoriku pret Maskavu un pieļāvis Ukrainas uzvaru karā, vēsta "The Moscow Times".