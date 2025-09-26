A plane of Etihad Airways company lands at Minsk international airport near the village of Slabada, Belarus, May 19, 2016. REUTERS/Vasily Fedosenko
Pasaulē
Šodien 09:46
Polija aicina savus pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz Baltkrieviju
Polijas Ārlietu ministrija aicinājusi pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz Baltkrieviju, bet tos poļus, kas jau tur atrodas, nekavējoties atgriezties, liecina paziņojums, ko izplatījusi Polijas vēstniecība Minskā.
Paziņojumā teikts, ka šāds lēmums pieņemts, jo reģionā pieaugusi spriedze, turpinās Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, bet Baltkrievijā notiek patvaļīgas Polijas pilsoņu aizturēšanas.
Ministrija brīdina, ka krasas drošības situācijas pasliktināšanās gadījumā, kad tiek slēgtas robežas vai rodas kādi citi neparedzēti apstākļi, evakuācija var būt ievērojami sarežģītāka vai vispār neiespējama.
"Ārlietu ministrija vēršas pie Polijas pilsoņiem, kas joprojām ir Baltkrievijas Republikā, ar aicinājumu nekavējoties pamest tās teritoriju, izmantojot pieejamos komerciālos un personīgos līdzekļus," teikts paziņojumā.