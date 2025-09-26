Polija aicina savus pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz Baltkrieviju
foto: REUTERS/SCANPIX
A plane of Etihad Airways company lands at Minsk international airport near the village of Slabada, Belarus, May 19, 2016. REUTERS/Vasily Fedosenko
Pasaulē

Polija aicina savus pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz Baltkrieviju

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Polijas Ārlietu ministrija aicinājusi pilsoņus atturēties no ceļojumiem uz Baltkrieviju, bet tos poļus, kas jau tur atrodas, nekavējoties atgriezties, liecina paziņojums, ko izplatījusi Polijas vēstniecība Minskā.

Polija aicina savus pilsoņus atturēties no ceļojum...

Paziņojumā teikts, ka šāds lēmums pieņemts, jo reģionā pieaugusi spriedze, turpinās Krievijas uzsāktais karš pret Ukrainu, bet Baltkrievijā notiek patvaļīgas Polijas pilsoņu aizturēšanas.

Ministrija brīdina, ka krasas drošības situācijas pasliktināšanās gadījumā, kad tiek slēgtas robežas vai rodas kādi citi neparedzēti apstākļi, evakuācija var būt ievērojami sarežģītāka vai vispār neiespējama.

"Ārlietu ministrija vēršas pie Polijas pilsoņiem, kas joprojām ir Baltkrievijas Republikā, ar aicinājumu nekavējoties pamest tās teritoriju, izmantojot pieejamos komerciālos un personīgos līdzekļus," teikts paziņojumā.

Tēmas

Ārlietu ministrijaKrievijaUkrainaPolijaBaltkrievijaMinska

Citi šobrīd lasa