Cenšoties aizlāpīt robu budžetā, Krievija jau otro reizi gada laikā plāno celt nodokļus
Kad gada sākumā Krievijā strauji tika palielināts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Krievijas vadītājs Vladimirs Putins solīja, ka līdz 2030. gadam nodokļu sistēmā vairs "nenotiks lielas izmaiņas". Tomēr trešdien, 24. septembrī, Krievijas Finanšu ministrija paziņoja, ka plāno paaugstināt pievienotās vērtības nodokli par diviem procentpunktiem.
Lai aizlāpītu robus budžetā, Krievijas Finanšu ministrija paziņojusi, ka plāno par diviem procentpunktiem – līdz 22 %, paaugstināt pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN ienākuma maksājumi agresorvalsts kasē ir jūtami, un pagaišgad tie veidoja vairāk nekā 15 % no kopējiem valdības ieņēmumiem. Vienlaikus Finanšu ministrija rosinājusi veikt arī virkni citu izmaiņu.
Piemēram, tā ierosinājusi nodokļiem pakļaut daudz vairāk mazo un vidējo uzņēmumu, samazinot deklarējamo gada ieņēmumu slieksni līdz 10 miljoniem rubļu [102 tūkstošiem eiro], pašreizējo 60 miljonu [610 tūkstošiem] vietā.
Tāpat Krievija plāno ieviest 5 procentu nodokli azartspēlēm un piemērot 25 procentu ienākuma nodokli totalizatoru uzņēmumiem. Šie pasākumi "galvenokārt ir vērsti uz aizsardzības un drošības finansēšanu", teikts ministrijas paziņojumā.
Tikmēr Krievijas Centrālās bankas vadītāja Elvīra Nabiullina šomēnes preses konferencē brīdināja, ka pieaugošais Krievijas budžeta deficīts ir lielākais risks inflācijas pieaugumam, kas saskaņā ar oficiālajiem aprēķiniem jau šobrīd pārsniedz 8 procentus.
Šogad ekonomika Krievijā ir palēninājusies, jo kredītu uzplaukums valstī pēkšņi ir noplacis. Arī agresorvalsts ekonomikas ministrs Maksims Rešetņikovs septembra sākumā paziņoja, ka ekonomika "atdziest ātrāk nekā gaidīts". Krievijas jēlnaftas cenas ir kritušās un ieņēmumi no naftas un gāzes pārdošanas Krievijai šomēnes varētu būt par 23 procentiem mazāki nekā aizvadītajā gadā.
Ministrija savus priekšlikumus valdībai iesniedza trešdien, tikai dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps, šķiet, signalizēja par izmaiņām savā attieksmē pret Krieviju un tās vadītāju, pret kuru viņš līdz šim ir attiecies visnotaļ draudzīgi.
Sociālajos medijos Tramps rakstīja, ka "Putins un Krievija ir nonākuši lielās ekonomiskās grūtībās" un ka Ukrainas arvien vērienīgākā bezpilota lidaparātu uzbrukumu kampaņa pret Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām liek Krievijai izskatīties pēc "papīra tīģera".
Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs trešdien Baltā nama saimniekam atbildēja, ka Krievija [kas pēdējās nedēļas īstenojusi vairākas provokācijas Eiropā] "nav veidota no papīra, bet gan esot īsts lācis... ".