Klintone: Tramps apbrīno Putina absolūto varu
Kādreizējā ASV valsts sekretāre Hilarija Klintone komentējusi kāpēc, viņasprāt, ASV prezidents Donalds Tramps neizdara spiedienu uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
“Manuprāt, Tramps identificējas ar absolūto varu, kas ir Putinam. Viņš uzskata, ka pasaule jāiedala ietekmes sfērās. Ir skaidri redzams, ka viņš pats iet autokrātijas ceļu mūsu valstī, kas atspoguļo viņa skaudību pret citu valstu līderiem, kuri var darīt pilnīgi visu, ko vēlas,” sacīja Klintone.
Viņa pauda, ka “Tramps uzskata, ka pasaule būtu jāsadala ietekmes sfērās, kur tādi “cietie džeki” kā viņš var kontrolēt pasauli.”
Kā zināms, iepriekš Klintone izteikusies, ka apzinās Trampa apsēstību ar Nobela Miera prēmiju, un pat piebilda, ka būtu gatava nominēt savu 2016. gada vēlēšanu sāncensi šim apbalvojumam, ja viņam izdotos panākt godīgu vienošanos par kara Ukrainā izbeigšanu.
“Ja prezidents Tramps būtu šādas vienošanās arhitekts, es viņu nominētu Nobela Miera prēmijai, jo mans mērķis šeit ir nepieļaut kapitulāciju Putinam ar Amerikas Savienoto Valstu līdzdalību,” viņa iepriekš sacīja.
Prēmija, šķiet, ir augstu Trampa prātā, jo, kā ziņoja Norvēģijas laikraksts, viņš jūlijā Norvēģijas finanšu ministram Jensam Stoltenbergam sacījis, ka vēlas Nobela Miera prēmiju. Šo godu piešķir pieci parlamenta izraudzīti komitejas locekļi. Dažas valstis, tostarp Izraēla, jau ir nominējušas Trampu šim apbalvojumam.
Tikmēr Klintone atgādināja Trampam, ka Putina galīgais mērķis ir iznīcināt ASV un Rietumu aliansi, piebilstot, ka prezidentam jānoņem “rozā brilles” un jāredz bijušais KGB aģents tāds, kāds viņš ir.