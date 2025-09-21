VIDEO: vīrietis Spānijā aizdedzina kafejnīcu majonēzes dēļ
Spānijā noticis skandalozs incidents – klients, nesaņēmis majonēzi, aizdedzināja kafejnīcu.
Augustā Seviljas tuvumā esošajā “Cafetería Las Postas” kāds nikns apmeklētājs, kad viņam tika atteikta majonēze un kečups, devās uz degvielas uzpildes staciju, piepildīja pudeli ar benzīnu un atgriezās kafejnīcā. Pēc atkārtotas atteikuma viņš aplēja letes virsmu ar degvielu un aizdedzināja to, radot paniku starp apmeklētājiem, starp kuriem bija arī bērni.
Kafejnīcas īpašnieks Hosē Antonio Kabaljero stāstīja: “Iedomājieties, kāds ugunsgrēks izcēlās – turpat priekšā bija bērni, cilvēki pavadīja pēcpusdienu – tas bija šausmīgi.”
Postījumi tiek lēsti no 7000 līdz 10 000 eiro. Pats aizdomās turētais guva apdegumus, viņu savaldīja notikuma vietas aculiecinieki un nodeva policijai. Vīrietis atrodas apcietinājumā, un viņam atteikta atbrīvošana pret drošības naudu.
Uz notikušo reaģējis majonēzes zīmols “Hellmann’s”, kas paziņojis par gatavību segt kafejnīcai nodarītos postījumus un nodrošināt, lai majonēze turpmāk nekad nebeigtos. Uzņēmums savā “Instagram” ierakstā raksta: “ “Cafetería Las Postas”, mums žēl, ka tur nebijām. No šī brīža jūs varēsiet paļauties uz mums – jūsu sviestmaizēm vairs nekad netrūks majonēzes.”