Lietuva ievieš dronu brīdināšanas sistēmu
Lietuva ir apstiprinājusi jaunu brīdināšanas sistēmu, kas, saskaņā ar LRT ziņoto, brīdinās iedzīvotājus ar sirēnām un mobilajiem paziņojumiem, kad valsts gaisa telpā parādās potenciāli bīstami droni.
Lietuvas iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs preses konferencē izskaidroja divpakāpju brīdināšanas sistēmu. "Ja drons ielido valstī un tiek konstatēts, ka tas varētu pārvadāt sprāgstvielas, tiks izsludināts sarkanais brīdinājuma līmenis," sacīja Kondratovičs.
Savukārt, ja militārie spēki nosaka, ka drons nerada apdraudējumu, tiks izziņots dzeltenais brīdinājuma līmenis. Ministrs uzsvēra, ka iedzīvotāji saņems ne tikai brīdinājumus savos tālruņos, bet arī dzirdēs sirēnas, kad tiks konstatēts apdraudējums. Līdz ar to lietuvieši saņems ne tikai brīdinājuma paziņojumus mobilajos tālruņos, bet atskanēs arī sirēnas, vēsta LRT.
Jaunie noteikumi paredz ne tikai tūlītēju brīdināšanu. Kad Krievija uzsāks dronu uzbrukumus Ukrainai, Lietuvas varas iestādes un armija mobilizēs spēkus un pastiprinās draudu uzraudzību, kā noteikts jaunajā regulējumā, ziņo "euromaidanpress.com".
Lietuva šajā vasarā jau divas reizes ir saskārusies ar Krievijas droniem savā teritorijā 10. jūlijā Valsts robežsardzes darbinieki pamanīja neidentificētu lidojošu objektu, kas lidoja aptuveni 100 metru augstumā ar ātrumu 50 līdz 60 kilometri stundā.
Pēc dažām minūtēm objekts nogāzās netālu no slēgtās Šumskas robežšķērsošanas vietas, apmēram vienu kilometru no Baltkrievijas robežas. Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka tas bija Krievijas ražots drons "Gerbera".
Otrs incidents notika 28. jūlijā, kad Lietuvas policija ziņoja par vēl vienu neidentificētu dronu, kas ieceļojis valstī no Baltkrievijas teritorijas.