Kamēr Tramps grasās ievest Nacionālo gvardi Čikāgā, ASV federālais tiesnesis par nelikumīgu atzīst tās izvietošanu Losandželosā
ASV federālais tiesnesis otrdien secinājis, ka prezidenta Donalda Trampa administrācija pārkāpusi federālo likumu, izmantojot Nacionālo gvardi, lai Dienvidkalifornijā atbalstītu operācijas pret nelegālajiem imigrantiem un apspiestu sekojošos protestus. Tiesnesis Čārlzs Breijers atzina, ka Trampa administrācija ir pārkāpusi federālo likumu, nosūtot karavīrus uz Losandželosas apgabalu. Tomēr tiesnesis nepieprasīja atsaukt visus karavīrus, kas tur vēl palikuši. Breijers noteica, ka viņa lēmums stāsies spēkā piektdien.
Tiesā ar sūdzību vērsās Kalifornijas štats, apgalvojot, ka Trampa administrācija, vasarā nosūtot uz Losandželosu Nacionālās gvardes karavīrus, pārkāpusi likumu, kas faktiski liedz federālajiem bruņotajiem spēkiem darboties kā iekšzemes policijai un nodrošināt likumu īstenošanu.
Prezidenta administrācijas juristi apgalvoja, ka konkrētajā gadījumā šis likums nav piemērojams, jo karavīri aizsargāja federālos ierēdņus, nevis nodrošināja likumu īstenošanu. Juristi norādīja, ka karavīri tika mobilizēti saskaņā ar pilnvarām, kas ļauj prezidentam karavīrus izvietot.
Tramps ir vairākkārt solījis nosūtīt tūkstošiem karavīru uz demokrātu kontrolētajām pilsētām, tai skaitā Čikāgu un Baltimoru, apgalvojot, ka tās kļuvušas par noziedzības perēkļiem, kas pilni ar nelegālajiem imigrantiem.
Jūnijā, neraugoties uz vietējo amatpersonu iebildumiem, prezidents nosūtīja uz Losandželosu Nacionālās gvardes karavīrus un jūras kājniekus, lai palīdzētu policijai apspiest protestus pret imigrācijas dienestiem, kas aizturēja desmitiem nelegālo imigrantu un bandu locekļu. Tā bija pirmā reize kopš 1965.gada, kad ASV prezidents iesaistīja Nacionālo gvardi pretēji štata gubernatora vēlmēm.
Augustā Tramps nosūtīja Nacionālo gvardi uz Vašingtonu ar mērķi atjaunot sabiedrības drošību.