Tramps draud ievest federālos spēkus demokrātu pārvaldītajā Čikāgā
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien solījis ātri atrisināt noziedzības problēmu Čikāgā, kuru nodēvēja par visbīstamāko pilsētu pasaulē. "Es ātri atrisināšanu noziedzības problēmu, līdzīgi kā izdarīju Vašingtonā," savā platformā "Truth Social" paziņoja Tramps, norādot uz Nacionālās gvardes izvietošanu ASV galvaspilsētā pagājušajā mēnesī.
"Čikāga ir vissliktākā un visbīstamākā pilsēta pasaulē," apgalvoja prezidents, piebilstot, ka Ilinoisas štata gubernatoram Džejam Robertam Prickeram ļoti nepieciešama palīdzība, tikai viņš pats to vēl nezina. Čikāga ir Ilinoisas štata lielākā pilsēta un trešā lielākā pilsēta ASV.
Tramps norādīja, ka nedēļas nogalē Čikāgā tika sašauti 54 cilvēki, no kuriem astoņi nomira. Iepriekšējās divās nedēļas nogalēs noziedzības statistika bija līdzīga.
Prezidents solīja, ka drīz Čikāga būs droša pilsēta. Tramps ir vairākkārt solījis nosūtīt tūkstošiem karavīru uz demokrātu kontrolētajām pilsētām, tai skaitā Čikāgu un Baltimoru, apgalvojot, ka tās kļuvušas par noziedzības perēkļiem, kas pilni ar nelegālajiem imigrantiem.
Jūnijā, neraugoties uz vietējo amatpersonu iebildumiem, prezidents nosūtīja uz Losandželosu Nacionālās gvardes karavīrus un jūras kājniekus, lai palīdzētu policijai apspiest protestus pret imigrācijas dienestiem, kas aizturēja desmitiem nelegālo imigrantu un bandu locekļu. Tā bija pirmā reize kopš 1965.gada, kad ASV prezidents iesaistīja Nacionālo gvardi pretēji štata gubernatora vēlmēm.
Augustā Tramps nosūtīja Nacionālo gvardi uz Vašingtonu ar mērķi atjaunot sabiedrības drošību.