Lukašenko grib radīt "superkartupeli"
Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko uzdevis zinātniekiem izstrādāt kartupeļu šķirni, kas būtu izturīga pret slimībām un nelabvēlīgiem laikapstākļiem, vēsta medijs “Belta”.
Šobrīd Baltkrievija piedzīvo kartupeļu krīzi. Lukašenko norādīja, ka šī gada laikapstākļi nav bijuši labvēlīgi.
“Šopavasar piedzīvojām atkārtotas salnas. Visu vasaru bija stipras lietusgāzes, agri no rīta – migla, un kartupeļu lakstu puve. Vai mums ir šķirnes, kas ir izturīgas pret šo lakstu puvi, kraupi un drātstārpiem? Mums jāizstrādā pienācīga šķirne,” viņš sacīja.
Prezidents atgādināja, ka Nacionālajā Zinātņu akadēmijā darbojas vesels Kartupeļu audzēšanas institūts. Viņš uzsvēra, ka cilvēkiem vairs neinteresē eksotiskas šķirnes – daudzi dod priekšroku tradicionālām, klasiskām šķirnēm, tāpēc būtu jāaudzē vairāk tieši tādas.
Viņš vēlreiz uzsvēra, ka nedrīkst apstāties pie sasniegtā. Lukašenko pauda pārliecību, ka Baltkrievijas zinātnieki spēj un viņiem ir pienākums nepārtraukti uzlabot vietējās kartupeļu šķirnes, padarot tās izturīgas pret slimībām un nelabvēlīgiem laikapstākļiem.