Saistībā ar krievu triecienu Kijivai, ES un Lielbritānija izsauc Krievijas vēstniekus
Eiropas Savienība (ES) un Lielbritānija izsaukušas Krievijas vēstniekus, šādi reaģējot uz aizvadītās nakts krievu masveida triecieniem Kijivai, kuros tika nogalināti vismaz 18 cilvēki, nodarīti postījumi daudzām ēkām, arī ES misijas un Britu padomes birojiem.
"Neviena diplomātiskā misija nekad nedrīkst būt [triecienu] mērķis," platformā "X" pauda ES augstā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa. "Reaģējot uz to, mēs izsaucam Krievijas vēstnieku Briselē."
Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņoja, ka ceturtdienas vakarā 20 sekunžu laikā 50 metru attālumā no ES misijas Kijivā eksplodēja divas raķetes.
Saistībā ar krievu triecienu Kijivai, arī Lielbritānijas Ārlietu ministrija izsauc Krievijas vēstnieku.
Paredzams, ka vēstnieks Andrejs Keļins tiksies ar Lielbritānijas ārpolitikas amatpersonām, nevis ministru vietniekiem vai augstāka ranga darbiniekiem, vēsta raidsabiedrība BBC.
Pēc trieciena Kijivai Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers izteica līdzjūtību upuriem.
"[Krievijas diktators Vladimirs] Putins nogalina bērnus un civiliedzīvotājus un grauj cerības uz mieru. Šai asinsizliešanai ir jābeidzas," platformā "X" pauda premjers.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojumā sociālajos medijos pauda, ka "šīs Krievijas raķetes un droni šodien ir skaidra atbilde visiem pasaulē, kas jau vairākas nedēļas un mēnešus aicina uz uguns pārtraukšanu un reālu diplomātiju".
"Krievija izvēlas ballistiku, nevis sarunu galdu. Tā izvēlas slepkavību turpināšanu, nevis kara izbeigšanu," norādīja prezidents.
"Un tas nozīmē, ka Krievija joprojām nebaidās no sekām. Krievija joprojām izmanto to, ka vismaz daļa pasaules piever acis uz nogalinātajiem bērniem un meklē attaisnojumus Putinam," uzsvēra Zelenskis.