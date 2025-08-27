Kremļa pārstāvji noraida NATO karaspēka izvietošanu Ukrainā, lai beigtu karu
Kremļa ikdienas preses konferencē tika paziņots, ka ASV centieni rast mieru Ukrainā ir "ļoti svarīgi" un var palīdzēt atrisināt ilgstošo konfliktu. Tomēr Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs piebilda, ka Maskava negatīvi vērtē Eiropas priekšlikumus attiecībā uz drošības garantijām Ukrainai.
Viņš atkal uzsvēra Krievijas ilgstošo nostāju, ka NATO valstu karaspēkam nedrīkstētu tikt izvietotam Ukrainā.
Runājot par augsta līmeņa miera sarunām ar Ukrainu, Peskovs norādīja, ka šādām sanāksmēm jābūt rūpīgi sagatavotām, lai tās būtu efektīvas.
Pēc ziņojumiem, ka Krievijas triecieni naktī mērķējuši Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, Peskovs norādīja, ka Maskava triecienus veic tikai militāriem un ar militāro nozari saistītiem objektiem.
Vienlaikus Peskovs paziņoja, ka ir sākta aktīva sagatavošanās Krievijas diktatora Vladimira Putina gaidāmajam braucienam uz Ķīnu, kuru viņš nosauca par "neiedomājamu".
Putins un vairāk nekā 20 citi pasaules līderi piedalīsies Šanhajas sadarbības organizācijas (SCO) samitā, kas notiks Ziemeļķīnas ostas pilsētā Tjaņdzinā no 31. augusta līdz 1. septembrim. Peskovs apstiprināja, ka Putins pēc tam apmeklēs Vladivostoku – lielu Krievijas ostas pilsētu, kas atrodas netālu no robežām ar Ķīnu un Ziemeļkoreju, 5. septembrī.
Diplomātiskais darbs pie drošības garantijām Ukrainai turpinās un ir ļoti sarežģīts, pirmdien sacīja ASV prezidenta īpašais sūtnis Kīts Kellogs. Šādi diplomāts izteicās Kijivā preses konferencē pēc Nacionālajām lūgšanu brokastīm.