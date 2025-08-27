Vitkofs paziņo, cik ilgā laikā iespējams panākt miera līgumu starp Ukrainu un Krieviju
ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs paziņojis, ka priekšnoteikumi miera līgumam starp Ukrainu un Krieviju varētu tikt sasniegti līdz gada beigām vai pat agrāk.
Telekanāla "Fox News" raidījumā "Special Report with Bret Baier" uz jautājumu, vai Krievijas diktators Vladimirs Putins samita laikā Aļaskā teicis, ka vēlas mieru, Vitkofs atbildēja apstiprinoši.
"Uz galda ir miera priekšlikums. Viņš to noteikti teica, un es ceru, ka viņš pieturēsies pie šī paziņojuma," sacīja Vitkofs.
Raidījuma vadītājs arī jautāja Vitkofam, vai Ukrainu vajadzētu piespiest atdot teritorijas, kuras Krievijas spēki vēl nav ieņēmuši.
"Nu, prezidents teica, ka vienīgie, kas var pieņemt šādu lēmumu, ir ukraiņi. Tas ir prezidenta Zelenska lēmums. Un es domāju, ka viņi ir norādījuši, ka tas ir sarežģītāks lēmums nekā tikai zemes atdošana. Viņiem ir jāsaprot, kādas ir drošības garantijas, un viņiem ir tiesības saprast šīs lietas. Viņiem ir jāpārliecinās, ka tas nekad vairs neatkārtosies. Tas nozīmē, ka viņi ir savas tautas aizbildņi. Tāpēc mums ir jārisina visi šie jautājumi," atbildēja Vitkofs.
"Bet mēs to saprotam. Mums ir tehniskās komandas, kas strādā pie šī jautājuma. Un mēs ceram, ka līdz šī gada beigām mēs patiešām, un, iespējams, daudz ātrāk, mēs patiešām spēsim atrast sastāvdaļas, lai panāktu šo miera līgumu," sacīja Vitkofs.