Zelenskis: sarunām par drošības garantijām jākļūst straujākām
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka sarunu temps par Ukrainas drošības garantijām ir jāpaātrina.
Ukrainas prezidents sacīja, ka šorīt tikās ar militārajiem vadītājiem, lai apspriestu situāciju frontē un pie valsts robežas ar Krieviju. Viņš informēja, ka saņēmis ziņojumu par darbu, kas tiek veikts “gribas koalīcijā” – to valstu grupā, kas apņēmušās aizstāvēt Ukrainas miera vienošanos.
“Attiecīgās tikšanās un darba kontakti turpināsies visu nedēļu,” viņš sacīja. “Tika uzsvērts, ka darba temps jāpaātrina. Aizsardzības aspekts drošības garantijās tuvākajā laikā ir jāizstrādā detalizēti.”
Kā zināms, NATO ģenerālsekretārs Marks Rite ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski kopīgā preses konferencē Kijivā piektdien apliecināja, ka Ukrainai tiks sniegtas divu līmeņu drošības garantijas.
Pirmais līmenis ir miera līguma vai uguns pārtraukšanas vienošanās noslēgšana līdz ar Ukrainas Bruņoto spēku pastiprināšanu, savukārt otrajā līmenī jau būs ASV un Eiropas valstu garantijas. Tagad vispirms tiek apspriests Ukrainas armijas finansējums, ieroči un diplomātija.
Lēmums par ārvalstu kontingenta izvietošanu Ukrainas teritorijā vēl nav pieņemts, šis jautājums tiek apspriests.