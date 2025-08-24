Aļaskas pareizticīgo arhibīskaps: lūdzu piedošanu, ka tikos ar Putinu
ASV Aļaskas štata pareizticīgo arhibīskaps, kurš šomēnes tikās ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu viņa vizītes laikā Aļaskā, atvainojies par šo tikšanos. Sitkas un Aļaskas arhibīskapa Aleksiija atvainošanās vēstule publicēta Pareizticīgās baznīcas Amerikā tīmekļvietnē.
Vēstulē Pareizticīgās baznīcas Amerikā metropolītam Tihonam Aleksijs raksta, ka viņš vēlas patiesi atvainoties tiem, kuri ir izjutuši sāpes, ciešanas vai neizpratni par viņa rīcību.
Arhibīskaps norāda, ka viņš ticies ar Putinu, kurš bija ieradies Ankoridžā uz samitu ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, jo viņu vadījusi vēlme pēc miera un viesmīlība. Tomēr, kā atzīst Aleksijs, daudzi cilvēki viņam pārmetuši, ka viņš tieši nav uzrunājis Putinu par miera nepieciešamību Ukrainā. Arhibīskaps uzsver, ka Pareizticīgās baznīcas Amerikā oficiālā nostāja, kas nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā, nav mainījusies.
"Es dziļi nožēloju izraisīto skandālu," raksta Aleksijs, kura laicīgais vārds ir Džons Treiders.
Metropolīts Tihons, kura laicīgais vārds ir Marks Reimonds Molards, savā paziņojumā norāda, ka Aleksijs ar Putinu ticies pēc savas iniciatīvas, bez Sinodes svētības. Viņš vērš uzmanību, ka baznīca joprojām nosoda karu un aicina to nekavējoties pārtraukt.
Aleksijs 15.augustā tikās ar Putinu kapsētā Ankoridžā, kur apbedīti Otrā pasaules kara laika padomju kara lidotāji. Arhibīskaps uzdāvināja Putinam ikonu, savukārt Putins uzdāvināja Aleksijam divas ikonas.
Pareizticīgo baznīca Amerikā ir neatkarīga no Maskavas patriarhāta. Tās draudžu locekļi ir ASV un Kanādā dzīvojošie pareizticīgie, viņu vidū daudzi ukraiņi.