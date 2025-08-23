Ķīnā, sabrūkot dzelzceļa tiltam, gājuši bojā vismaz 12 strādnieki
foto: AP/Scanpix
Ķīna sabrucis dzelzceļa tilts.
Ķīnā, sabrūkot dzelzceļa tiltam, gājuši bojā vismaz 12 strādnieki

Zanda Rītuma

Jauns.lv

Ķīnā sabrucis būvniecības stadijā esošs dzelzceļa tilts, kā rezultātā bojā gājuši vismaz 12 strādnieki, bet vēl četri tiek uzskatīti par pazudušiem, ziņo valsts mediji.

Negadījums noticis piektdien ap plkst. 3 no rīta Cjinhai provincē, kur uz Sičuaņas–Cjinhai dzelzceļa tilta strādnieku veiktā “kabeļa nostiepšanas operācija” beidzās ar tērauda troses pārrāvumu. Uz tilta tobrīd atradās 16 cilvēki.

Pazudušo meklēšanā iesaistīti 27 kuģi, helikopters un pieci roboti, kā arī vairāk nekā 800 glābēji un 91 transportlīdzeklis, vēsta laikraksts “China Daily”.

