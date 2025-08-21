Krievijas sabiedrotais Baltkrievija plāno attīstīt raķešu ražošanu ar kodolieročiem
Baltkrievija meklē iespējas aprīkot savas raķešu palaišanas sistēmas ar kodolieročiem, paziņojusi augsta ranga Baltkrievijas drošības amatpersona.
Minskai, kas ir tuvs Krievijas sabiedrotais, pašlaik nav savi kodolieroči, taču tā uzņem Krievijas taktiskos kodolieročus, kas joprojām ir Maskavas kontrolē.
Aleksandrs Lukašenko, kurš vada Baltkrieviju kopš 1994. gada, šodien, tiekoties ar amatpersonām par ieroču ražošanu, norādīja, ka Minskai ir nepieciešams modernizēt un attīstīt savas raķešu ražošanas iespējas.
"Karaspēka draudu dinamika un ievērojams militāro izdevumu pieaugums mūsu rietumu kaimiņiem liek mums pastāvīgi pievērst lielu uzmanību Baltkrievijas, Krievijas un mūsu savienības aizsardzības spēju jautājumam," Lukašenko citēja Baltkrievijas mediji.
Savukārt Krievijas valsts kodolenerģijas korporācijas vadītājs ceturtdien paziņoja, ka Krievijas kodolvairogs būtu jāstiprina nākamajos gados, ņemot vērā draudus.