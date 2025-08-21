Tallinas šautuvē piedāvā uzšaut pa "orkiem" Krievijas armijas formā, Zaharova ārdās par Igaunijas "nacismu"
Trešdien Igaunijas galvaspilsētas Tallinas televīzijas torņa teritorijā atzīmēja Igaunijas neatkarības atjaunošanas 34. gadskārtu un paša televīzijas torņa 45. gadu jubileju. Svinību dalībnieki varēja piedalīties arī dažādās aktivitātēs, un viena no tām izpelnījās Krievijas Ārlietu ministrijas runassievas Marijas Zaharovas žulti. Kundzei negāja pie sirds, ka vietējā šautuvē piedāvāja uzšaut pa “orkiem”, kuru formastērps nepārprotami liecināja par piederību Krievijas armijai.
Sociālajos tīklos publicētajos fotoattēlos redzams, ka teltī kā mērķi piespraustas lapiņas, uz kurām attēloti pretīga paskata viepļi ar Krievijas karogu un agresijas “Z” simbolu uz krūtīm. Zaharova tur saskatīja “nacionālisma iepotēšanu bērniem”.
“Bērniem iepotēt nacionālismu — tos izkropļot un nākamās paaudzes nolemt šausmīgiem pārbaudījumiem,” paziņoja Zaharova. Igaunijai vajadzēja gūt mācību no “nacisma mēra”, taču “acīmredzami imunitāte tā arī nav izstrādāta”. Viņa paziņoja, ka Igaunijai vajadzēja būt pateicīgai Sarkanajai armijai, kas to atbrīvoja no nacistiem.
Tikmēr Krievija jau 1275. dienu turpina slepkavot un postīt Ukrainā, negrasoties pārtraukt savu sarīkoto asiņaināko karu Eiropā kopš nacistu fīrera Ādolfa Hitlera sāktā Otrā pasaules kara. Jāpiebilst, ka Krievijas lielākais “svētums” Lielais tēvijas karš pret nacistisko Vāciju ilga 1418. dienas.
Pati Zaharova ne reizi vien stāstījusi, ka pašreizējās Igaunijas varas iestādes ņem piemēru no hitleriešiem savā mūžīgajā “rusofobijā”, kas viņus tuvinot “Kijivas režīmam”. Nesen viņa stāstīja, ka Igaunijas kurss uz grozījumiem Konstitūcijā, lai atņemtu tur pastāvīgi dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem tiesības piedalīties 2025. gada rudens pašvaldību vēlēšanās, “ir rasisms, kas pārvērties tīrā neonacismā”.