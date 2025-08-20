Miljardieris Masks nolēmis atlikt plānus par savas partijas izveidi, ziņo medijs
ASV miljardieris Īlons Masks paziņojis, ka nolēmis atlikt plānus par savas partijas izveidi, vēsta laikraksts "Wall Street Journal", atsaucoties uz avotiem.
Masks paziņojis līdzgaitniekiem, ka vēlas koncentrēties uz saviem uzņēmumiem un nevēlas atsvešināt "ietekmīgus republikāņus", veidojot trešo partiju, kas varētu pārvilināt vēlētājus, norāda laikraksts.
Pēdējā laikā Masks daudz komunicējis ar Savienoto Valstu viceprezidentu Džeimsu Deividu Vensu. Masks arī paziņojis līdzgaitniekiem, ka jaunas partijas izveide varētu sabojāt viņu attiecības.
Masks apsver iespēju izmantot daļu savas naudas, lai atbalstītu Vensu, ja viņš nolemtu kandidēt uz prezidenta amatu 2028. gadā.
Tuvojoties 2026. gada Kongresa starptermiņa vēlēšanām, Maska lēmums atteikties no plāniem par trešās partijas izveidi republikāņiem ir liels atvieglojums, norāda izdevums.
Trešās partijas bieži atņem balsis abām lielajām partijām - republikāņiem un demokrātiem. Masks šovasar paziņoja par plāniem izveidot politisko partiju gadījumā, ja Kongress nobalsos par likumu par nodokļu atlaidēm, ko ASV prezidents Donalds Tramps dēvēja par "lielo, skaisto likumu".
Kongress šo likumu pieņēma 3. jūlijā, bet Tramps to parakstīja 4. jūlijā.
"Kad runa ir par mūsu valsts bankrotu [pārmērīgu] tēriņu un korupcijas dēļ, izrādās, ka mēs dzīvojam vienpartijas sistēmā, nevis demokrātijā. Šodien ir izveidota Amerikas partija, lai atgūtu jums jūsu brīvību," todien klāstīja uzņēmējs.