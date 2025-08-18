Makrons aicina rīkot četrpusējas sarunas: Eiropai jābūt pie viena galda ar Trampu, Zelenski un Putinu
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien aicināja uz četrpusēju tikšanos, kurā piedalītos arī eiropieši, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa rosināto trīspusējo tikšanos ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
"Es domāju, ka tālāk mums, iespējams, būtu nepieciešama četrpusēja tikšanās, jo, kad mēs runājam par drošības garantijām, mēs runājam par visa Eiropas kontinenta drošību," Makrons sacīja Baltajā namā notiekošajā sanāksmē, kurā piedalās Eiropas līderi, Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Savukārt Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sarunās pavēstīja, ka "ceļš ir atvērts" nopietnākām sarunām par konfliktu starp Krieviju un Ukrainu.
Mercs sacīja, ka Tramps šo ceļu pavēra pēc tam, kad ASV prezidents piektdien Aļaskā tikās ar Putinu. "Tagad ir atvērts ceļš sarežģītām sarunām," viņš sacīja.
Mercs atkārtoti uzsvēra, ka Eiropas līderi vēlas panākt pamieru, pirms tiek rīkotas plašākas sarunas. "Es nevaru iedomāties, ka nākamā tikšanās notiks bez pamiera," viņš teica. "Tāpēc strādāsim pie tā."
Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka Trampa piedāvājums par drošības garantijām Ukrainai nozīmē "izrāvienu" potenciālā miera līguma nodrošināšanā Ukrainai.
"Tas, ka jūs esat teicis: "Es esmu gatavs piedalīties drošības garantijās", ir liels solis, tas patiešām ir izrāviens, un tam ir liela nozīme. Tāpēc arī paldies jums par to," sacīja Rite.
Rite arī pateicās ASV prezidentam par to, ka viņš ir "radis izeju no strupceļa" un sekmīgi pie miera sarunu galda sēdinājis Putinu.
Tikmēr Somijas prezidents Aleksandrs Stubs uzslavēja ASV prezidentu par progresu sarunās kara izbeigšanai.
"Es domāju, ka pēdējo divu nedēļu laikā mēs, iespējams, esam guvuši lielāku progresu šī kara izbeigšanā nekā pēdējo trīsarpus gadu laikā," viņš sacīja.
Sarunās ar Trampu un Zelenski piedalās Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjerministre Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.