Vai uzvalks šoreiz palīdzēs? Zināms, kā vizītē pie Trampa šovakar plāno saģērbties Volodimirs Zelenskis
Gaidot šodienas tikšanos starp ASV prezidentu Donaldu Trampu un Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kā arī Eiropas vadošo valstu līderiem, aktuāls atkārtoti palicis jautājums – vai Zelenskis vēlreiz sadusmos ASV pusi, nesaģērbjoties uzvalkā.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savas tikšanās ar prezidentu Donaldu Trampu Ovālajā kabinetā laikā būs ģērbies žaketē, vēsta ASV medijs “Axios”.
Baltā nama amatpersonas medijam atklājušas, ka pirms šodien plānotās tikšanās it kā jautājušas Ukrainas amatpersonām, vai Zelenskis ieradīsies uzvalkā.
Kā zināms, šī augsta līmeņa vizīte notiks vairākus mēnešus pēc tam, kad Tramps iepriekšējā abu satikšanās reizē paņirgājās par Zelenska militārā stila tērpu, kādā viņu jau kopš Krievijas masveida iebrukuma 2022. gada 24. februārī esam pieraduši redzēt. “Paskat, šodienai viņš ir saposies!” skandalozajā 28. februāra vizītē teica Tramps.
Labāk negāja arī pēc šīs sākotnējās sarokošanās. Kā zināms, saruna starp Zelenski, Trampu un ASV Viceprezidentu Dž. D. Vensu izvērtās par savstarpēju apvainojumu un pārmetumu apmaiņu šokētu diplomātu un mediju priekšā.
Kā vēsta “Axios”, šodien plānots, ka Zelenskis vilks to pašu melno žaketi, ko viņš bija uzģērbis NATO samitā Nīderlandē, jūnijā. Apskatnieki to jau paguva nodēvēt par “uzvalk-veidīgu stilu”.
Viens no Trampa padomniekiem, jokojot, “Axios” sacīja, ka Zelenska lēmums saģērbties uzvalkā “būtu labs miera signāls”, taču piebilda: “Mēs negaidām, ka viņš to darīs.” Cits avots piebilda: “Būtu lieliski, ja viņš ierastos ar kaklasaiti, bet mēs nedomājam, ka tā būs.” Zelenskim pietuvināti avoti “Axios” ļāva saprast, ka pirmdien Zelenskis ieradīsies bez kaklasaites.
Uz ASV ar kopā ar Eiropas līderiem
Jau ziņots, ka šodien, kopā ar Zelenski vizītē pie Trampa būs arī arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rute.
Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā. Ierakstā platformā "X" Ukrainas prezidents ir pateicies Trampam par uzaicinājumu un paudis vēlmi pēc iespējas drīz izbeigt karu. Zelenskis uzsvēris, ka vispirms tas būtu jādara Krievijai.
"Mēs visi vienādi vēlamies ātri un uzticami izbeigt šo karu. Un mieram jābūt ilgstošam. Ne tā, kā tas bija pirms gadiem, kad Ukraina bija spiesta atdot Krimu un daļu no mūsu austrumiem - daļu Donbasa - un Putins to izmantoja vienkārši kā placdarmu jaunam uzbrukumam.
Vai kad 1994. gadā Ukrainai tika dotas it kā "drošības garantijas", bet tas nedarbojās," atgādinājis Zelenskis.
"Krievijai ir jāizbeidz šis karš, ko tā pati sāka. Un es ceru, ka mūsu kopīgais spēks ar Ameriku, ar mūsu Eiropas draugiem piespiedīs Krieviju uz patiesu mieru," piebildis Ukrainas prezidents.