Zelenskis: "Esmu jau ieradies Vašingtonā"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdienas vakarā (pirmdienas rītā pēc Latvijas laika) ieradās Vašingtonā, kur kopā ar Eiropas līderiem tiksies ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
"Esmu jau ieradies Vašingtonā," platformā "X" ierakstījis Zelenskis.
Ierakstā Ukrainas prezidents pateicies Trampam par uzaicinājumu un paudis vēlmi pēc iespējas drīz izbeigt karu. Zelenskis uzsvēris, ka vispirms tas būtu jādara Krievijai.
"Mēs visi vienādi vēlamies ātri un uzticami izbeigt šo karu. Un mieram jābūt ilgstošam. Ne tā, kā tas bija pirms gadiem, kad Ukraina bija spiesta atdot Krimu un daļu no mūsu austrumiem - daļu Donbasa - un Putins to izmantoja vienkārši kā placdarmu jaunam uzbrukumam. Vai kad 1994.gadā Ukrainai tika dotas it kā "drošības garantijas", bet tas nedarbojās," atgādinājis Zelenskis.
"Krievijai ir jāizbeidz šis karš, ko tā pati sāka. Un es ceru, ka mūsu kopīgais spēks ar Ameriku, ar mūsu Eiropas draugiem piespiedīs Krieviju uz patiesu mieru," piebildis Ukrainas prezidents.
Jau ziņots, ka kopā ar Zelenski pirmdien Baltajā namā ar Trampu tiksies arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjere Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite. Tikšanās notiks trīs dienas pēc Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina samita Aļaskā.