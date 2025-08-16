VIDEO: Portugālē nofilmēts reti sastopams dabas fenomens — uguns tornādo
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Video iemūžināts uguns tornādo.
Pasaulē

VIDEO: Portugālē nofilmēts reti sastopams dabas fenomens - uguns tornādo

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Turpinoties savvaļas ugunsgrēkiem, Portugālē iemūžināts reti sastopams dabas fenomens — uguns tornādo.

VIDEO: Portugālē nofilmēts reti sastopams dabas fe...

Uguns tornādo (jeb uguns stabs) ir ļoti reti sastopams dabas fenomens, kas rodas, kad intensīvas ugunsgrēka liesmas veido griezošu, vertikālu torni, kas atgādina tornādo. Tas parasti veidojas, ja ir ļoti spēcīgas vēja brāzmas un augsta temperatūra, kas izraisa liesmu un gaisa siltuma pacelšanos, veidojot spirāli.

Uguns tornādo ir bīstams un ļoti grūti kontrolējams, jo tā kustība var izplatīt uguni lielos attālumos.

Vairāki tūkstoši ugunsdzēsēju jau vairākas dienas dzēš ugunsgrēkus dažādos Portugāles rajonos. Portugāle, līdzīgi kā Spānija, ir lūgusi Eiropas Savienības (ES) palīdzību, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu.

Tēmas

SpānijaPortugāle

Citi šobrīd lasa