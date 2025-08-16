VIDEO: Portugālē nofilmēts reti sastopams dabas fenomens - uguns tornādo
Turpinoties savvaļas ugunsgrēkiem, Portugālē iemūžināts reti sastopams dabas fenomens — uguns tornādo.
Uguns tornādo (jeb uguns stabs) ir ļoti reti sastopams dabas fenomens, kas rodas, kad intensīvas ugunsgrēka liesmas veido griezošu, vertikālu torni, kas atgādina tornādo. Tas parasti veidojas, ja ir ļoti spēcīgas vēja brāzmas un augsta temperatūra, kas izraisa liesmu un gaisa siltuma pacelšanos, veidojot spirāli.
Uguns tornādo ir bīstams un ļoti grūti kontrolējams, jo tā kustība var izplatīt uguni lielos attālumos.
A very rare natural phenomenon — a fire tornado — was captured in Portugal😱— NEXTA (@nexta_tv) August 16, 2025
The country has been engulfed by wildfires, which caused the disaster. The footage shows a swirling column of fire forming amidst the flames. pic.twitter.com/f4oKf2XUjT
Vairāki tūkstoši ugunsdzēsēju jau vairākas dienas dzēš ugunsgrēkus dažādos Portugāles rajonos. Portugāle, līdzīgi kā Spānija, ir lūgusi Eiropas Savienības (ES) palīdzību, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānismu.