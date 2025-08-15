Dānijā dzelzceļa negadījumā viens bojāgājušais, vairāki ievainotie.
Pasaulē
Šodien 21:36
Dānijā piektdien vilciena sadursmē ar lauksaimniecības transportlīdzekli viens cilvēks zaudējis dzīvību un vairāki ievainoti, pavēstīja policija.
Negadījums noticis netālu no Bjerndrupas, valsts dienvidrietumos.
Policija nesniedza sīkāku informāciju par to, cik smagi ir savainojumi, bet norādīja, ka divi cilvēki no notikuma vietas aizvesti ar helikopteru.
Sadursme notikusi uz dzelzceļa pārbrauktuves, platformā "X" pavēstīja valsts dzelzceļa aģentūra "Banedanmark".
Vismaz divi vilciena vagoni noskrējuši no sliedēm, ziņo vietējie mediji.
Vilciens brauca pa dzelzceļa līniju starp galvaspilsētu Kopenhāgenu un Senderborgu, kas atrodas aptuveni 300 kilometru attālumā.
Par vilcienu atbildīgais dzelzceļa operators DSB paziņoja, ka vilcienā atradās aptuveni 95 cilvēki, arī skolēni no kādas Senderborgas skolas.