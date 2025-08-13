Anglijas pilsētā notikusi demonstrācija pret Vensa vizīti
Anglijas dienvidrietumu pilsētā Čarlberijā otrdien notika aktīvistu un vietējo iedzīvotāju protests pret ASV viceprezidenta Džeimsa Deivida Vensa vizīti šajā rajonā, kur viņš kopā ar ģimeni ieradies pavadīt brīvdienas.
Apmēram 60 cilvēku sapulcējās uz demonstrāciju Kotsveldsas apgabala Čarlberijas pilsētā, turot plakātus ar uzrakstiem "Dodies mājās", "Nelaipnas sagaidīšanas ballīte" un "Tinies prom".
Lielbritānijas policija un ASV drošībnieku vienība apsargāja parasti mierīgos ceļus uz Dīnas ciemu, kur uzturas Venss, bloķējot dažus ceļus un gājēju takas tūristu iecienītajā lauku apgabalā.
"Kotsveldsas cilvēki šodien ir šeit, sakot Džei Dī Vensam, ka viņš šeit nav laipni gaidīts," sacīja apvienības "Apturēt Trampu koalīcija" dalībnieks un viens no demonstrācijas organizētājiem Džeiks Atkinsons.
Atkinsons kā iemeslu vietējo iedzīvotāju sašutumam minēja ASV prezidenta Donalda Trampa politiku, tai skaitā imigrācijas un kara Gazas joslā jautājumos.
Viņš sacīja, ka šī koalīcija protestēs arī pret Trampu, kurš plāno septembrī apmeklēt Lielbritāniju valsts vizītē.
Venss pagājušonedēļ sāka pavadīt brīvdienas Lielbritānijā, tiekoties ar tās ārlietu ministru Deividu Lemiju, kurš uzņēma ASV viceprezidentu savās lauku mājās Kentas grāfistē uz dienvidaustrumiem no Londonas.
Ir ziņots, ka Venss vēlāk apmeklēs Skotiju, kur Tramps jūlijā pavadīja piecas dienas savos golfa laukumos.