Drēzdenē sāk tiesāt "Alternatīva Vācijai" deputāta palīgu, kuru apsūdz vērienīgā spiegošanā

AfD tika izslēgta no EP frakcijas "Identitāte un demokrātija" (ID) pēc tam, kad Krā intervijā Itālijas laikrakstam izteica stipri kontroversālus komentārus, aizstāvot SS locekļus. Pēc tam AfD viņu izslēdza no savas EP delegācijas. Tomēr vēlāk viņš tika uzņemts atpakaļ AfD rindās, šogad startēja Bundestāga vēlēšanās un šobrīd ir viens no partijas deputātiem parlamentā.