Zelenskis aicina pasauli panākt Putina režīma krišanu: ja viņš paliks, jūs varat kļūt nākamie upuri

"Es uzskatu - ir iespējams piespiest Krieviju izbeigt šo karu. Tā to sāka, un to var piespiest to izbeigt," tiešsaistē uzrunājot Helsinku Noslēguma akta parakstīšanas 50.gadadienas konferenci, norādīja Zelenskis. "Taču ja pasaule par mērķi neizvirza režīma maiņu Krievijā, tas nozīmē, ka pat pēc kara beigām Maskava joprojām centīsies destabilizēt kaimiņvalstis."