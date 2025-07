VIDEO: "Ryanair" komentē evakuāciju Maļorkā, kur traumas guva vairāki lidmašīnas pasažieri

Tika organizēta pasažieru evakuācija, bet daži no lidmašīnā esošajiem uzkāpa uz lidmašīnas spārna un nolēca zemē. Soctīklos publicēts video no lidostas, kur redzams, ka daži no pasažieriem ir izkāpuši uz lidmašīnas spārna un lec zemē. Lielākā daļa cietušo guva vieglus ievainojumus un pēc pirmās palīdzības sniegšanas tika atlaisti mājās. Seši cietušie tika nogādāti slimnīcā.