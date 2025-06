Polijas ārlietu ministrs Sikorskis norāda, kāds faktors var veicināt Putina režīma krišanu

NATO samita galadokumentā dalībvalstis trešdien pauda nesatricināmu uzticību savstarpējās aizsardzības principam, kā arī apņēmās palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Visi 32 sabiedrotie samita deklarācijā apņēmušies līdz 2035.gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no IKP. Saskaņā ar panākto vienošanos kopējie aizsardzības izdevumi sadalīti divās daļās, 3,5% no IKP atvēlot tiešajiem aizsardzības izdevumiem, bet vēl 1,5% novirzot ar aizsardzību saistītās infrastruktūras objektiem.