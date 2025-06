Viss var sākties ar provokāciju: aprakstīts scenārijs ar iespējamo Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs

Zaudējumu novērtējums kaujas zonās balstījās uz Ukrainas Doneckas apgabala pieredzi, kur pēc Krievijas okupācijas sākuma 2014. gadā ražošana kritās par 43 procentiem. Valstīm, kuras nav pakļautas okupācijai, bet cietušas no raķešu triecieniem un postījumiem, tika izmantots pieņēmums, ka IKP samazinājums būs 4,3 procenti - tātad 10 procenti no okupētajām teritorijām raksturīgā līmeņa. Piemēram, Somijas IKP tādā gadījumā samazināsies par trim procentiem. Prognoze pieļauj, ka jebkuras nozares, kuru atkarība no piegādēm no Baltijas valstīm pārsniedz 2,5%, nespēs atrast aizstājēju.