Zelenskis plāno apmeklēt NATO samitu Hāgā...

Šā gada 24. un 25. jūnijā Hāgā notiek NATO aizsardzības samits. Viens no galvenajiem jautājumiem ir NATO valstu aizsardzības budžeta palielināšana. Tiek izskatīts priekšlikums noteikt, ka dalībvalstīm jānovirza vismaz 5 % no iekšzemes kopprodukta aizsardzībai – no tiem 3,5 % militārajiem tēriņiem un 1,5 % pārējām drošības vajadzībām, tostarp civilajai aizsardzībai un kiberdrošībai.