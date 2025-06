Pēc pacelšanās Indijā nogāzusies "Boeing" lidmašīna, kas bija ceļā uz Lielbritāniju; tajā atradās vismaz 242 cilvēki. VIDEO

"Boeing 787-8 Dreamliner" veda 242 cilvēkus, tostarp 230 pasažierus un 12 apkalpes locekļus, ziņo vietējie mediji. Lidmašīna bija ceļā uz Londonas Getvikas lidostu. Vizuālie dati vietējos televīzijas kanālos liecina, ka no avārijas vietas netālu no lidostas Ahmedabadā paceļas dūmi. "Air India" informēja, ka strādā, lai noteiktu avārijas apstākļus, vēsta "The Telegraph".