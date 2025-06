Vai jāmaksā būs arī par rokas bagāžu? Eiropas Savienība gatavo pārsteigumu aviopasažieriem

Šobrīd par reisa kavēšanu par 3 stundām un vairāk var pieprasīt kompensāciju no 250 līdz 600 eiro. Eiropas direktīva attiecas uz visiem reisiem, kas izlido no ES lidostām, neatkarīgi no aviokompānijas nacionālās piederības, un reisiem, kas ierodas ES lidostās, ja tos veic ES aviokompānija.