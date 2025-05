Zviedrijā slepkavas kļūst aizvien jaunāki...

Tāpat jauniešiem par slepkavībām tiek piesolīts atalgojums līdz 18 tūkstošu eiro apmērā. Pemēram, nesen Zviedrijā bija gadījums, kad noziedzīgais grupējums "Foxtrot" slepkavības veikšanai Stokholmā savervēja 13 gadus vecu zēnu no Dālarnas provinces. “Daudzi no šiem jauniešiem iepriekš nav bijuši krimināli sodīti un nāk no labvēlīgām ģimenēm,” atklāj Sinteuss.