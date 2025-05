Analītiķis brīdina: "iPhone" cena varētu trīskāršoties līdz 3500 dolāriem, ja tos ražos ASV

Tomēr tehnoloģiju analītiķis Dens Aivss no “Wedbush Securities” CNN norādīja, ka šāda ideja ir “fiktīva pasaka”. Viņš brīdina, ka "iPhone" ražošana ASV varētu būtiski paaugstināt tā cenu – no pašreizējiem aptuveni 1000 dolāru līdz pat 3500 dolāriem, jo ASV trūkst kompleksās un efektīvās ražošanas infrastruktūras, kāda ir Āzijā. Lai tikai 10% no piegādes ķēdes pārvietotu uz ASV, "Apple" vajadzētu aptuveni 30 miljardus dolāru un vismaz trīs gadus, viņš skaidro.