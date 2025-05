"Dzīve pēc amputācijas pastāv!" Ukrainas kara veterāni ar protēzēm uzkāpj Everestā

Divi Ukrainas kara veterāni – Ivans Tarna un Oleksandrs Daško no militārās izlūkošanas vienībām “Artan” un “Kraken” – kļuvuši par pirmajiem ukraiņiem ar amputētām ekstremitātēm, kuri sasnieguši Everesta bāzes nometni 5280 metru augstumā. Viņi paveica šo kāpienu ar protēzēm kājās, un darīja to labdarības projekta "Limitless" ietvaros, lai vāktu līdzekļus fantomslāpju ārstēšanai un pievērstu pasaules uzmanību ievainoto karavīru vajadzībām. “Tu redzi to visu savā priekšā, bet acīm ir grūti noticēt. It kā skatītos uz ļoti reālistisku foto tapeti,” par ainavu pie Everesta sacīja Tarna. Viņi vēlas pierādīt, ka “dzīve pēc amputācijas nebeidzas.”