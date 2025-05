Tramps devis Putinam pēdējo iespēju: Krievijai atlicis mazāk par 48 stundām

Ja Putins neparādīsies uz tikšanos ar Zelenski, vai atteiksies no tūlītējas uguns pārtraukšanas, Eiropa uzstās uz Donalda Trampa izteikto draudu izpildi: stingru ekonomisko sankciju ieviešana pret Krieviju. Pagaidām Kremlis nav paziņojis, vai Putins būs klāt tikšanās reizē. Maskava acīmredzami cenšas izvērtēt situāciju, baidoties no smagām sekām. Pēdējo divu diennakšu laikā nebija skaidrs, kādus turpmākos soļus spers Trampa administrācija attiecībā uz Krieviju. Taču, pēc ASV administrācijas pārstāvju teiktā, varianti spiediena pastiprināšanai uz Kremli jau ir sagatavoti. Savā nesenajā paziņojumā Tramps norādīja, ka "ASV un to partneri ieviesīs papildu sankcijas", ja Krievija turpinās kaujas darbības.