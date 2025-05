Atbildes gājiens? Ungārija izraida divus Ukrainas diplomātus, kas tiek apsūdzēti spiegošanā

SBU aizturējusi divus aģentus no Ungārijas slepenā dienesta tīkla. Viens no aģentiem ir 40 gadus vecs atvaļināts karavīrs no Berehivas rajona, kurš savervēts 2021.gadā. Aizkarpatu apgabalā, kas robežojas ar Ungāriju, apmēram 12% iedzīvotāju ir etniskie ungāri. Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto nosauca SBU paziņojumu par "ukraiņu propagandu" un aicināja "piesardzīgi izturēties" pret šo informāciju.