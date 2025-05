Tallinā šorīt iemaldījies lācis - policija aicina vietējos būt uzmanīgiem

Savvaļas dzīvnieks var uzvesties neparedzami, it īpaši sev svešā vidē, norāda likumsargi, iesakot izvairīties no šīs teritorijas un bērnus uz skolu kā arī no tās nogādāt ar auto. "Ja sastopat lāci, turieties pa gabalu, izvairieties no acu kontakta un lēnām atkāpieties, saglabājot klusumu," teikts paziņojumā.