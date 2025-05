"TikTok" plāno būvēt datu centru Somijā...

Kā ziņots, par Eiropas iedzīvotāju privāto datu nosūtīšanu uz Ķīnu un aizsardzības pret to nonākšanu Ķīnas varasiestāžu rīcībā nenodrošināšanu, platformai "TikTok" Īrijas Datu aizsardzības komisija pagājušajā nedēļā noteica 530 miljonu eiro sods. Sociālo mediju platforma izmeklēšanas laikā atzina, ka ir glabājusi lietotāju no Eiropas datus Ķīnā, lai gan iepriekš to bija noliegusi.