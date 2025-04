Uguns pārtraukšana 9. maijā nav Putina "labās gribas" akts: izskanējuši Kremļa patiesie mērķi

Putins acīmredzot oportūnistiski pasludina uguns pārtraukšanu lielo militāro svētku laikā, lai piespiestu Ukrainu pieņemt uguns pārtraukšanu vai riskētu Rietumu priekšā šķist nelokāms. Vienpusēja uguns pārtraukšanas pasludināšana arī ļauj Putinam novērst uzmanību no viņa noraidījuma amerikāņu-ukraiņu piedāvājumam par 30 dienu vispārēju uguns pārtraukšanu 2025. gada martā un uzturēt ilūziju par to, it kā viņš būtu ieinteresēts miera sarunās, vienlaikus saglabājot pilnīgu kontroli pār jebkādu uguns pārtraukšanas vienošanos nosacījumiem un termiņiem.