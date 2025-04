Pasaule piedzīvo straujāko bruņošanos kopš Aukstā kara beigām. Kuras valstis aizsardzībai atvēl visvairāk?

Militāro izdevumu ziņā pirmajā vietā pasaulē ierindojas ASV, kas 2024. gadā palielināja savu aizsardzības budžetu par 5,7%, sasniedzot 997 miljardus dolāru lielu budžetu. ASV izdevumi aizsardzībai veido 37% no pasaules militārajiem izdevumiem un 66% no NATO dalībvalstu izdevumiem. Liela daļa no ASV budžeta tiek veltīta militāro spēju un kodolarsenāla modernizācijai, lai saglabātu stratēģisko pārsvaru pār Krieviju un Ķīnu.