"Cilvēki kļuva nedaudz bailīgi" – Tramps skaidro savu lēmumu apturēt tarifu paaugstināšanu

Tas bija solis, kuru, pēc Trampa teiktā, viņš pieņēma trešdien no rīta pēc tam, kad bija apsvēris to pēdējās dienās. "Mēs nolēmām to izdarīt, un mēs to izdarījām šodien, un mēs esam priecīgi par to," viņš teica.