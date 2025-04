Izraēla grasās samazināt tarifus tirdzniecībai ar ASV

"Mēs plānojam to izdarīt ļoti ātri," pieņemšanā Baltajā namā paziņoja Netanjahu, piebilstot, ka mērķis ir arī samazināt tirdzniecības deficītu ar Savienotajām Valstīm. Jau ziņots, ka sestdien ASV noteica vismaz 10% muitas tarifus, ko Vašingtona piemērojusi gandrīz visiem saviem tirdzniecības partneriem. Atsevišķām valstīm piemēroti ievērojami augstāki tarifi, kuru lielums ir atkarīgs no ASV tirdzniecības deficīta attiecībās ar konkrēto valsti. Izraēlai no trešdienas paredzēts piemērot 17% liels tarifs.