Sagrozīja galvu? Tramps pēc tikšanās ar sazvērestības teoriju piekritēju atlaidis nacionālās drošības amatpersonas

Pēc Lūmeres tikšanās ar Trampu no darba Nacionālajā drošības padomē atlaisti seši cilvēki, arī trīs augstas amatpersonas struktūrā, kas konsultē prezidentu svarīgākajos ārpolitikas jautājumos, sākot no Ukrainas un beidzot ar Gazas joslu, norāda "New York Times".