Cerības uz brīnumu nepiepildījās: Pabrades poligona purvā atrasts ceturtais bojā gājušais amerikāņu karavīrs

Pēdējā pazudušā karavīra meklēšanai otrdien iesaistīja arī no divus igauņu apmācītos suņus Tiltu un Maiku. Divi Lietuvas bruņoto spēku dienesta suņi tika piesaistīti meklēšanai pirmdienas pēcpusdienā, bet Tilts un Maiks ar kinologiem atlidoja no Tallinas plkst. 2 naktī un jau 7 no rīta sāka meklēt pazudušo karavīru.