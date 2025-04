Svētais džinsos un ar mugursomu — pusaudzis kļuvis par pirmo mileniāļu svēto

Tajā sestdienā simtiem svētceļnieku devās godināt Akutisu — priesteris ar saviem draudzes locekļiem no Azoru salām, mūķene no Kolumbijas ar savām māsu kopienas māsām, ģimene ar diviem pusaudžiem no netālu esošās Venēcijas. Daži lūgšanu krelles cieši turēja rokās, citi fotografējās vai pieskārās jaunietim, kurš 2006. gadā 15 gadu vecumā mira no leikēmijas un kurš šobrīd iedvesmo ticīgo pieplūdumu, kas pārsteidz pat Asīzes bīskapu.