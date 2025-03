Pentagona šefs Hegsets noliedz kara plānu izpaušanu žurnālistam: "Viņš vienkārši tirgo mēslus!"

“Par to, ka Savienotās Valstis bombardē hutiešu mērķus visā Jemenā, pasaule uzzināja 15. marta pēcpusdienā neilgi pirms plkst. 14.00 pēc Austrumu laika. Taču es to zināju divas stundas pirms pirmo bumbu sprāgšanas, ka uzbrukums varētu notikt. Es to zināju tādēļ, ka aizsardzības ministrs Pīts Hegsets man plkst. 11.44 bija atsūtījis kara plānu īsziņā. Plānā bija precīza informācija par ieroču komplektiem, mērķiem un uzbrukuma laiku,” rakstīja Goldbergs. Viņš rakstīja, ka neparastais gadījums sākās 11. martā, kad viņš saņēma uzaicinājumu no personas ar vārdu “Maikls Volcs”. Maiks Volcs ir prezidenta Donalda Trampa nacionālās drošības padomnieks. 13. martā Goldbergs tika pievienots “Signal” grupas tērzēšanai ar nosaukumu “Hutieši PC maza grupa”, kurā izvērtās “aizraujoša politiska diskusija”, kurā piedalījās vadošās nacionālās drošības un izlūkošanas amatpersonas, arī persona “Dž D Venss”. Džeimss Venss ir ASV viceprezidents.