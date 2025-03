Marija Zaharova histēriski reaģē uz Lietuvas apsūdzībām Viļņas "IKEA" veikala dedzināšanā

Ugunsgrēks, kas izcēlās 2024. gadā 9. maijā agri no rītā, tika ātri nodzēsts, sacīja Urbelis. Viņš piebilda, ka diviem Ukrainas pilsoņiem, no kuriem viens tobrīd vēl nebija sasniedzis 20 gadu vecumu, bet otrs – 18 gadu vecumu, par viņu pūlēm tika piedāvāti 10 000 eiro un lietots BMW automobilis. Viņi daudzkārt devās uz Viļņu no Polijas, lai veiktu izlūkošanu un sagatavotos.